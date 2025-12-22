Il furto al ragazzino la mamma che chiama i carabinieri gli spari e i feriti | caos a Bientina cosa sappiamo

Bientina (Pisa), 21 dicembre 2025 – Un tentativo di estorsione sventato dai carabinieri ai danni di un ragazzino, e un inseguimento finito con cinque colpi di pistola sparati contro un’auto. Il bilancio è di due feriti: il ventenne di origine albanese alla guida della macchina e un carabiniere, investito dallo stesso giovane. Il ricatto al minorenne. Questa storia inizia nella giornata di sabato. Quando – stando a quanto fin qui ricostruito dalle indagini – è andato in scena un ricatto ai danni di un minorenne di Buti. E’ stata la mamma dell’adolescente ad avvisare a voce il comandante della stazione dei carabinieri che al figlio era stato rubato il cellulare poco prima, e che per riaverlo indietro avrebbe dovuto pagare ai ladri – altri due giovani più grandi di lui – il riscatto di mille euro, presentandosi a un appuntamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

