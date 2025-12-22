Il Napoli passa ai raggi x la squadra di Italiano a poche ore dalla finale di Supercoppa. Manca poco ormai alla finale di Supercoppa Italiana, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il focus della Ssc Napoli sul Bologna, prossimi avversari nella finale di Supercoppa

Focus Napoli – Milan. Il progetto “Rasmus” funziona: a Riyadh gli azzurri superano l’esame-semifinale. Bocciata la squadra di Allegri; Italiano: «Tutta Bologna e Roby Baggio giocano con noi»; Saputo e il suo Bologna per il sogno: Non mi rendo conto di essere qui; Scamacca: Playoff Mondiali uno stimolo, ma focus qui a Bergamo.

