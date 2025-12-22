Il figlio di Cannavacciuolo vuole seguire le orme del padre | c'è una cosa che lo chef di Masterchef gli ha detto

Il figlio di Antonino Cannavacciuolo desidera seguire le orme del padre, e lo chef di Masterchef gli ha detto una cosa significativa che lo ha colpito profondamente. Il racconto di Antonino, attraverso le parole di Gianluca Gazzoli e l’esperienza al BSMT, rivela il dolore e le sfide di un rapporto complesso con il padre, segnato da un amore protettivo che ha lasciato tracce indelebili nella sua vita.

Il cerchio della vita raccontato da Antonino Cannavacciuolo da Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT: il doloroso deja-vù della guerra col padre che cercava di spezzargli i passi per amore e protezione. "Non farò come lui", ha dichiarato lo chef di Masterchef.

