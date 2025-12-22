Il dramma la pietà il silenzio

Ogni volta che un incidente stradale porta via una vita, il dolore dovrebbe imporre il silenzio, o almeno il rispetto. E invece, troppo spesso, accade l’opposto. I social diventano il luogo dello sfogo, del giudizio sommario, dell’insulto facile. Lì dove servirebbero pietà e riflessione, si trovano arroganza e superficialità. Anche di fronte a tragedie, come quelle che nelle ultime settimane hanno colpito il territorio, molti si sentono autorizzati a emettere sentenze. C’è chi accusa, chi ironizza, chi insinua. Ma dietro ogni incidente — qualunque ne sia la causa, imprudenza, fatalità o errore umano — c’è sempre una vittima. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

