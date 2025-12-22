Uggiate con Ronago (Como), 22 dicembre 2025 – Non li sentiva da due giorni e ha deciso di andare a cercarli a casa, nel timore che fosse accaduto qualcosa. Così il figlio di Roberto Bianchi, venerdì sera verso le 18, ha trovato il padre e la sua seconda moglie ormai privi di vita. L ui, 78 anni, steso a terra nel soggiorno, con ferite da taglio al polso e a un gomito; la moglie Graziella Botta, 77 anni, adagiata sul letto, con addosso abiti sporchi di sangue ma all’apparenza senza ferite. Sul letto c’era anche il loro cagnolino, anche lui morto probabilmente per strangolamento. Nella casa di via Stefano Borgonovo 189, dove si è consumata la tragedia, è stato trovato anche un foglietto su cui l’uomo aveva scritto poche parole, chiedendo perdono per il gesto commesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il dramma di Uggiate, marito e moglie morti: in un biglietto ai familiari la richiesta di perdono

Leggi anche: Il marito e la moglie anziana e malata morti in casa, dramma in un'abitazione di Uggiate: la pista dell’omicidio-suicidio. Ecco cosa sappiamo

Leggi anche: Chi erano marito e moglie trovati senza vita in casa a Uggiate con Ronago: il biglietto di scuse e le ipotesi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Como, dramma in un’abitazione di Uggiate: moglie e marito anziani trovati morti, ipotesi omicidio-suicidio; Dramma a Uggiate Trevano: marito e moglie trovati senza vita. Morto anche il cagnolino; Il marito e la moglie anziana e malata morti in casa, dramma in un'abitazione di Uggiate: la pista dell’omicidio-suicidio. Ecco cosa sappiamo; Uggiate con Ronago, dramma familiare: marito e moglie trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio.

Como, dramma in un’abitazione di Uggiate: moglie e marito anziani trovati morti, ipotesi omicidio-suicidio - I corpi esanimi dei due coniugi trovati poco dopo le 20 nella loro abitazione della frazione di Ronago. ilgiorno.it