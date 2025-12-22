Il convertiplano NGCTR decolla in Italia | primo volo del dimostratore tecnologico per la mobilità aerea sostenibile

Samarate (Varese) – Il convertiplano di nuova generazione europeo compie un passo decisivo verso il futuro del volo civile. Il dimostratore tecnologico del programma Next Generation Civil Tiltrotor (NGCTR-TD) ha effettuato il suo primo volo il 19 dicembre nello stabilimento Leonardo di Cascina Costa di Samarate, in provincia di Varese. L’evento segna l’avvio ufficiale della fase di prove in volo di uno dei progetti più avanzati dell’aviazione civile europea.. Un velivolo tra elicottero e aereo: velocità di crociera di circa 520 chilometri orari. Il programma NGCTR nasce con l’obiettivo di rivoluzionare il trasporto ad ala rotante, combinando la capacità di decollo e atterraggio verticale tipica degli elicotteri con le prestazioni di un velivolo ad ala fissa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

