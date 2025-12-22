Il consiglio provinciale approva il bilancio di previsione 2026-2028 per l' anno prossimo previste entrate per 83 milioni
Il consiglio provinciale di Chieti, nella seduta di lunedì 22 dicembre, ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 20262028 e il Documento unico di programmazione (Dup) relativo allo stesso triennio.Per il 2026 sono previste entrate per 83 milioni; il contributo lordo dovuto dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
