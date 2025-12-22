Il consiglio provinciale approva il bilancio di previsione 2026-2028 per l' anno prossimo previste entrate per 83 milioni

Il consiglio provinciale di Chieti, nella seduta di lunedì 22 dicembre, ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 20262028 e il Documento unico di programmazione (Dup) relativo allo stesso triennio.Per il 2026 sono previste entrate per 83 milioni; il contributo lordo dovuto dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Caserta, il Consiglio Provinciale approva il bilancio di previsione 2026-28

Leggi anche: Scuola, ambiente e opere pubbliche: Fiumicino approva il bilancio di previsione 2026-2028

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Consiglio provinciale approva bilancio di previsione 2026-2028; Consiglio provinciale e Assemblea dei Sindaci per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028; Approvato, da Assemblea dei Sindaci e Consiglio Provinciale, il Bilancio di Previsione 2026 - 2028; Il bilancio 2026 stanzia fondi per la giustizia sociale | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano.

Chieti, approvato il bilancio di previsione 2026/2028 dal Consiglio Provinciale: investimenti per scuole, viabilità e patrimonio. - Il Consiglio provinciale di Chieti ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026/2028 e il Documento unico di programmazione relativo allo stesso triennio. abruzzonews24.com