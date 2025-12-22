Il consiglio di Cia Padova | Per Natale? Regala prodotti tipici del territorio

«Per i regali last-minute, così come per il pranzo di Natale, scegliamo i prodotti tipici di stagione. Sono reperibili nelle vendite dirette delle aziende agricole o ai mercati agricoli di domani mattina, martedì, in piazza della Repubblica a Cadoneghe, e mercoledì mattina, in piazza Ruzante, a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

