Il Consiglio d’Europa | L’Italia viola i diritti degli insegnanti di sostegno e ostacola l’istruzione inclusiva

22 dic 2025

L’Italia viola il diritto degli insegnanti di sostegno “a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso” perché “un’elevata percentuale è assunta con contratti precari” e il 30% non ha potuto seguire la formazione necessaria per fare questo lavoro. L’ha stabilito, all’unanimità, il comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d’Europa, giudicando il ricorso che l’Associazione Professionale e Sindacale (Anief) ha presentato contro l’Italia nel 2021. Per lo stesso organo, che ha analizzato la situazione fino al 19 marzo 2025, è violato anche il diritto a un’istruzione inclusiva degli alunni con disabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

