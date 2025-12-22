Il consigliere di Fratelli d’Italia vota mentre guarda la partita allo stadio | esulta al gol della Juve

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È polemica sull'esponente di Fratelli d'Italia a San Giuliano Milanese Vito Cera, che si è collegato all'ultima seduta del consiglio comunale dallo stadio. "Non è un contesto disdicevole". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: "Molestata allo stadio durante la partita dell'Italia". La denuncia choc di una turista norvegese

Leggi anche: Napoli Juve, pullman bianconero colpito da pietre prima dell’ingresso allo stadio Maradona. La ricostruzione di quanto successo nel pre-partita

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Vota il bilancio mentre è allo stadio, a San Giuliano Milanese scoppia la polemica sul consigliere di Fratelli d’Italia - Telecamere accese durante l’esultanza per un gol della Juventus, Pd, M5S e Avs attaccano Vito Cera: «Grave mancanza di rispetto verso le istituzioni» ... 7giorni.info

Eletti FdI Campania, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi Consiglio con Cirielli - Per qualche ora ieri i sudori freddi sono venuti ai leader locali di Fratelli d’Italia visto che alcune proiezioni era Forza Italia data come primo partito del Centrodestra: alla fine sono 6 gli ... ilsussidiario.net

Consiglio regionale, addio parità: Giulia Sottoriva supera di 81 voti Joe Formaggio - Sarà Giulia Sottoriva, e non Joe Formaggio, l’esponente di Fratelli d’Italia che entrerà in consiglio regionale se Francesco Rucco sarà scelto nella giunta di Alberto Stefani e se quindi lascerà ... ilgazzettino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.