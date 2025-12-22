Il Concerto di Natale dell’associazione culturale VisCantus di Arezzo

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Giovedì 26 dicembre alle ore 16, si terrà il tradizionale Concerto di Natale dell’associazione culturale VisCantus di Arezzo, nella Cappella della Madonna del Conforto del Duomo. Protagonista l’Ensemble Vocale Viscantus, con la collaborazione di Rosa Splendens – Musica Antiqua, che proporrà un repertorio di grande suggestione musicale natalizia spaziando dall’antico al contemporaneo. Il coro è diretto dal maestro Silvia Vajente, con Alessandro Santagata all’organo. Un'iniziativa anche di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla campagna di solidarietà sostenuta da Unicoop Firenze e dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie per sostenere la formazione universitaria di giovani palestinesi in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

