Il Comune riprogramma la spesa di alcuni fondi nazionali del Poc (ex Pon Metro) e li destina alla realizzazione di una grande arena per lo sport. Una struttura con una capienza fino a 6.300 spettatori che potrà ospitare non solo attività di base e per disabili, ma anche importanti tornei di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermotoday.it - Il Comune "risparmia" su due opere e punta sullo sport: un'arena da 6.300 spettatori per tennis, padel e concerti

