Il centro estetico aiuta le vittime di violenza
Dedicare un po’ di tempo alle donne del centro antiviolenza “Luna” offrendo servizi gratuiti. E’ quanto ha deciso di fare Melissa Govoni, titolare del centro estetico Iline a Lucca, proprio di fronte all’ospedale San Luca. A dare la notizia dell’iniziativa è Elisabetta Triggiani, Capogruppo di Fratelli D’italia al consiglio comunale di Capannori. "In un periodo in cui sono all’ordine del giorno fatti di violenza e di degrado sociale – dice Triggiani – arriva, proprio a pochi giorni da Natale, la notizia di una bellissima iniziativa che parte direttamente dal cuore di una giovane donna ed arriva, come un caloroso abbraccio, a tutte quelle donne che di quella violenza sono state vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: A Monza i nuovi alloggi "solidali" vicino al centro per le donne vittime di violenza
Leggi anche: A Monza i nuovi alloggi "solidali" vicino al centro per le donne vittime di violenza
Il centro estetico aiuta le vittime di violenza; Al Centro Estetico, Trattamenti Gratuiti per le Donne Vittime di Violenza Ospiti del Centro Luna; una bellissima iniziativa per le donne vittime di violenza; Al centro estetico trattamenti gratis alle donne vittime di violenza ospiti del centro Luna.
Il centro estetico aiuta le vittime di violenza - Dedicare un po’ di tempo alle donne del centro antiviolenza “Luna” offrendo servizi gratuiti. lanazione.it
Al centro estetico trattamenti gratis alle donne vittime di violenza ospiti del centro Luna - L'iniziativa di Melissa Govoni che ha rilevato l'attività nei pressi dell'ospedale San Luca. luccaindiretta.it
Anche la titolare del centro Estetico "Venere" di Marsicovetere, Sandra Marinelli, è stata insignita del Premio "Maestro Artigiano 2025." Nel pomeriggio di martedì 16 dicembre ha avuto luogo la cerimonia di premiazione a Potenza. Congratulazioni da parte d - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.