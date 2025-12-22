Dedicare un po’ di tempo alle donne del centro antiviolenza “Luna” offrendo servizi gratuiti. E’ quanto ha deciso di fare Melissa Govoni, titolare del centro estetico Iline a Lucca, proprio di fronte all’ospedale San Luca. A dare la notizia dell’iniziativa è Elisabetta Triggiani, Capogruppo di Fratelli D’italia al consiglio comunale di Capannori. "In un periodo in cui sono all’ordine del giorno fatti di violenza e di degrado sociale – dice Triggiani – arriva, proprio a pochi giorni da Natale, la notizia di una bellissima iniziativa che parte direttamente dal cuore di una giovane donna ed arriva, come un caloroso abbraccio, a tutte quelle donne che di quella violenza sono state vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centro estetico aiuta le vittime di violenza

Leggi anche: A Monza i nuovi alloggi "solidali" vicino al centro per le donne vittime di violenza

Leggi anche: A Monza i nuovi alloggi "solidali" vicino al centro per le donne vittime di violenza

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il centro estetico aiuta le vittime di violenza; Al Centro Estetico, Trattamenti Gratuiti per le Donne Vittime di Violenza Ospiti del Centro Luna; una bellissima iniziativa per le donne vittime di violenza; Al centro estetico trattamenti gratis alle donne vittime di violenza ospiti del centro Luna.

Il centro estetico aiuta le vittime di violenza - Dedicare un po’ di tempo alle donne del centro antiviolenza “Luna” offrendo servizi gratuiti. lanazione.it