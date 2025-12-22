Il Castello del Catajo mai visto anche durante le feste!

Il Castello del Catajo di Battaglia Terme sarà aperto anche durante le festività natalizie, offrendo l’opportunità di visitare questo storico edificio in un periodo diverso dal solito. Le aperture straordinarie sono previste dal 26 al 30 dicembre 2025 e dal 1 al 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 14. Un’occasione per scoprire il castello in un’atmosfera tranquilla e autentica.

Anche quest'anno il Castello del Catajo di Battaglia Terme sarà "aperto per le feste" con aperture straordinarie dal 26 al 30 dicembre 2025 e dal 1 al 6 gennaio 2026, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà possibile visitare in autonomia con audioguida (senza bisogno di prenotazione, biglietti: 10.

