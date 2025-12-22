Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Juventus allo Stadium, il tabù delle big continua a pesare sul cammino della Roma. Ancora una volta una partita persa con un solo gol di scarto, segnale di una squadra che resta in partita ma non riesce mai a fare il salto di qualità. A questo punto, però, non ci si può più nascondere dietro alibi o attenuanti: il problema dell’attacco è evidente e pesa come un macigno sulle prestazioni di una Roma che continua a dichiarare di voler combattere fino in fondo. C’è infatti un tema che, più di altri, sta emergendo con chiarezza nella Roma di Gian Piero Gasperini: il caso Ferguson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il caso Ferguson non convince Gasperini: alla Roma è già fuori dal progetto?

Leggi anche: Ferguson, parte il conto alla rovescia: nove gare per convincere la Roma e Gasperini

Leggi anche: Fiorentina-Roma 1-2, Gasperini: “Problema alla caviglia per Ferguson. Sono contento per i ragazzi”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gasperini boccia Ferguson: Non è una questione tecnica, non si è calato nello spirito Roma; Gasperini: Dybala e Soulé nettamente superiori, Ferguson non mi convince. Juve molto forte ma...; Gasperini-Ferguson: storia di un rapporto mai nato. I retroscena dello sfogo dopo Juve-Roma; Gasperini critica Ferguson dopo la sconfitta con la Juventus: Non mi convince lui e alcuni altri rinforzi.

Gasperini: "Dybala e Soulé nettamente superiori, Ferguson non mi convince. Juve molto forte ma..." - Purtroppo abbiamo preso gol a fine primo tempo, ma per tanto tempo nel primo tempo abbiamo concesso pochissimo - tuttosport.com

Roma, Gasperini “non perdona”: la frase su Ferguson e Dybala - Gasperini vede nel mercato la soluzione per migliorare la competitività. newsmondo.it