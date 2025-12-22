Il cardinale Pizzaballa a Fanpageit | Dopo 2 anni di guerra Gaza rinasce ho visto voglia di normalità

Pizzaballa nella pizzeria di Gaza City, lo chef Mohamed: “Dimostra che non c’è differenza tra cristiani e musulmani” - Il Cardinale Pizzaballa ieri ha pranzato nella pizzeria di Mohamed Alamarin che in esclusiva ha raccontato a Fanpage ... fanpage.it

Pizzaballa: “La guerra è finita, ma Gaza resta un simbolo del conflitto e della tentazione di fuggire” - Poco più di due giorni di incontri, visite, preghiere che hanno permesso al patriarca di Gerusalemme di verificare le c ... agensir.it

Il cardinale #Pizzaballa ha visitato nel fine settimana centri medici e umanitari nella Striscia di #Gaza, e le tende degli sfollati sul lungomare. Domenica ha presieduto la messa di #Natale presso la parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza City . Ecco cosa ha ra x.com

Foggia, il cardinale Pizzaballa ringrazia per le offerte destinate alla parrocchia cattolica di Gaza - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.