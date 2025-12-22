Il Capodanno a Peschici è in piazza con musica ' 70-' 80-' 90
Approda a Peschici, nella ‘Perla del Natale’, il ‘Winter Music Show’,lo spettacolo di Capodanno con i dj di Radio Norba. Mercoledì 31 dicembre a partire dalle 23 in piazza Pertini si scatenerà una grande festa con i vinili e con il sound del trentennio più ballato di sempre, quello che va dagli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Winter music show Capodanno in piazza a Peschici, mercoledì 31 dicembre una straordinaria serata all’insegna della musica e del divertimento con i dj di radio norba. Mauro Dalsogno, voice katia Lamparelli, le bellissime radioline, live sax performance, dj se - facebook.com facebook
