Il capo può leggere i messaggi privati dei dipendenti La decisione shock è tutto vero
La recente pronuncia della Corte di Cassazione ha segnato un punto di svolta fondamentale nel panorama del diritto del lavoro e della privacy in Italia. Il verdetto scaturisce dalla vicenda giudiziaria di un dirigente delle risorse umane di Amazon, il cui rapporto di lavoro è stato interrotto a seguito di un controllo interno sulle comunicazioni digitali. L’azienda ha deciso per il licenziamento dopo aver verificato come il manager avesse gestito l’assunzione di un corriere in modo non trasparente, subendo le influenze di un collega e modificando la propria decisione iniziale senza giustificazioni oggettive. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
