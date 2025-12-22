Il bilancio passa ma FdI si astiene | Strappo senza precedenti
Quello approvato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna per il triennio 2026 non è solo un documento contabile, ma anche motivo di scontro politico Per la prima volta dopo anni di gestione condivisa, il centrodestra si spacca e la maggioranza punta l’indice contro Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Eurovision 2026, boicottaggio senza precedenti: Israele partecipa, ma ben quattro nazioni si ritirano
Leggi anche: I precedenti. Al Partenio ultime due gare tabù. Ma il bilancio resta equilibrato
Passa il Bilancio. Sui ristorni la Lega si astiene e il centrodestra si spacca ancora.
Il bilancio passa, ma FdI si astiene: "Strappo senza precedenti" - Dopo anni di unanimità, si rompe la "prassi istituzionale che per anni ha garantito il buon funzionamento dell’ente", ossia dell'assemblea legislativa. bolognatoday.it
Passa il bilancio, ma la maggioranza ribolle - Funziona il braccio di ferro di Fi: Lega e FdI votano, ma i salviniani lasciano l’aula all’inizio della discussione. ilrestodelcarlino.it
Coalizioni divise a Strasburgo. Fdi si astiene, Pd equilibrista - Ma anche tra le opposizioni non c’è traccia di unità nel voto di ieri a Strasburgo sulla relazione annuale 2024 ... ilmanifesto.it
La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il testo della manovra finanziaria che ora passa all’esame dell’Aula. Il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale aumenta di circa 2,4 miliardi nel 2026, 2,6 miliardi nel 2027 e 2,6 miliardi dal 2028 in p - facebook.com facebook
Passa la Finanziaria: la Regione anticipa per la prima volta la legge di bilancio dello Stato x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.