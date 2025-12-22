Il Bambin Gesù riemerge dal lago | la Vigilia più suggestiva del Friuli

Il Bambin Gesù riemerge dal lago: la Vigilia più suggestiva del Friuli C’è una Vigilia di Natale in cui il silenzio dell’acqua si intreccia con la luce, la fede e l’attesa, creando un’atmosfera unica e intensa. Questo momento, radicato nelle tradizioni locali, invita a riflettere e a condividere la spiritualità che accompagna le festività. È un’occasione per riscoprire i valori più profondi del Natale, in un ambiente dove natura e fede si incontrano con naturale

C'è una Vigilia di Natale in cui il silenzio dell'acqua si intreccia con la luce, la fede e l'attesa. Succede al Lago di Cornino, dove anche quest'anno si rinnoverà uno degli appuntamenti più iconici e partecipati del Friuli Venezia Giulia: il Natale subacqueo, giunto alla sua 51esima edizione.

