Il Baltico resta un mare ad alta tensione Cos’è successo con la Adler
Nelle scorse ore c’è stata una nuova crescita delle tensioni nel Mar Baltico, dopo che le autorità svedesi hanno abbordato una nave cargo russa sanzionata appena al largo della costa occidentale del Paese. L’unità ha segnalato un’avaria al motore nella mattinata di sabato, fermandosi all’interno delle acque territoriali svedesi, nei pressi della località di Höganäs, nello stretto che separa Danimarca e Svezia. Durante la notte tra sabato e domenica, funzionari della dogana e delle autorità di frontiera hanno quindi proceduto all’abbordaggio. Secondo quanto comunicato dal servizio doganale svedese, l’equipaggio si è mostrato collaborativo e l’ispezione era ancora in corso nella mattinata di domenica. 🔗 Leggi su Formiche.net
