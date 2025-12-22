Il 2025 della Regione Umbria | Sfida sanità tra assunzioni presa in carico dei pazienti e rete per le cure
Tempo di bilancio per la presidente della giunta regionale dell’Umbria, Stefania Proietti, dopo 13 mesi di governo regionale trascorsi tra momenti di studio – l’eredità della precedente giunta Tesei –, decisioni difficili come l’aumento delle tasse per stabilizzare le casse regionali e dare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Bilancio 2025 della Regione, la Proietti sfida opposizione e frecciatina al Governo sull'emergenza Gaza - L'aumento delle tasse, operativo 2026, è stato il motivo scatenante di una polemica sul presunto disavanzo lasciato in eredità dalla vecchia Giunta Tesei ... perugiatoday.it
Bilancio 2025, Proietti: "Piano sanitario la sfida: assunzioni, presa in carico dei pazienti e fare rete per le cure" - Sul delicato fronte delle liste di attesa la Presidente ribadisce che sono state "azzerate tutte le urgenze e i tempi brevi in particolare per quanto riguarda l'oncologia" ... perugiatoday.it
“Stiamo ridando fiducia e gambe per correre ad una regione che aveva scarsa coscienza delle proprie potenzialità” - Si è svolta questa mattina nel Salone d'Onore di Palazzo Donini la tradizionale conferenza stampa di fine anno ... orvietosi.it
Il progetto è finanziato per 15mila euro attraverso un bando della Regione Umbria, mentre i restanti 25mila euro sono stanziati dall’Ente con risorse proprie - facebook.com facebook
#Umbria “Per lo svincolo di Scopoli 17 milioni dal fondo speciale senza intaccare risorse della variante sud” #Foligno Nota di Enrico Melasecche (Lega): “A gennaio la conferenza di servizi pre-gara di appalto” consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… x.com
