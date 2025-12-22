La Spezia, 22 dicembre 2025 – Un corpo che diventa una gabbia, un corpo “sbagliato” che la natura assegna a dispetto della propria identità di genere. Non è l’esatta definizione medica, ma è questo che prova chi deve affrontare la disforia. Ma quella che La Nazione ha raccontato nei giorni scorsi è ben più di una “storia” o della curiosità statistica per cui il protagonista è il più giovane d’Italia ad aver completato l’iter giudiziario per la transizione di genere. E’ piuttosto la parabola di una vita salvata: salvata dal dolore, dalla sofferenza psicologica di sentirsi chiuso in una identità percepita come estranea, forse anche una salvezza in senso fisico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 13enne nato femmina e ora maschio per legge: dal rifiuto della gonna a giochi, scuola e sport, le tappe della transizione. "In quel documento non ero io" - La Spezia, la storia della bambina autorizzata dal tribunale ligure a rettificare l'atto di nascita e a vedersi assegnato un nome maschile.