Ikea sbarca a Ravenna | fissata l' apertura del nuovo negozio

Ikea annuncia l'apertura di un nuovo punto vendita a Ravenna, confermando quanto previsto nelle settimane scorse. La nuova sede si inserisce nel piano di espansione dell'azienda nel territorio, offrendo ai clienti locali un'ampia gamma di prodotti per l'arredamento e la casa. L'inaugurazione è prevista in prossimi mesi, segnando un'opportunità di sviluppo per la zona. L'apertura rappresenta un passo importante per Ikea e per la comunità di Ravenna.

Ve lo avevamo anticipato su queste pagine un mese fa. Ora è ufficiale: Ikea aprirà un negozio a Ravenna. Non si tratterà del classico ‘blue box’, ossia il megastore blu che siamo abituati a vedere fuori dalle città come a Rimini o Bologna, ma un ‘plan and order point’ (punti pianifica e ordina). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Ikea sbarca a Ravenna: fissata l'apertura del nuovo negozio Leggi anche: A Ravenna apre il primo negozio Ikea: al via le assunzioni Leggi anche: A Ravenna apre il primo negozio Ikea: al via le assunzioni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cambia ancora il commercio a Cagliari, scatta la corsa ai posti di lavoro: per la prima volta a Cagliari sbarca la catena specializzata nella brace di costate, hamburger panini e cotolette, che va a sfidare gli altri giganti della ristorazione in città. Continua a domi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.