III° Memorial Alessandro Sacco | finali attese il 28 dicembre

ARCI SCAMPIA: Il 28 dicembre le finali del III° Memorial Alessandro Sacco. Il Centro Sportivo ARCI Scampia si prepara a vivere una delle giornate più attese dell’anno sportivo: le finalissime del I II° Memorial Alessandro Sacco. Un appuntamento che, nel tempo, è diventato molto più di un semplice torneo giovanile. È un momento di comunità, un rito collettivo che unisce famiglie, allenatori, volontari e soprattutto i piccoli atleti che scendono in campo con entusiasmo e rispetto. Il 28 dicembre rappresenta quindi non solo la conclusione di una competizione, ma la celebrazione di un ricordo che continua a generare energia positiva nel territorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

A Scampia il secondo Memorial Alessandro Sacco - Ma non aveva mai smarrito la passione per il calcio giovanile, sia quello maschile che quello femminile. rainews.it

L'Arci Scampia conquista il primo Memorial Sacco - È andata alla formazione del presidente Piccolo, dopo quattro giorni di gare, l'edizione 2023 del memorial intitolato al ... ilmattino.it

L'Internapoli vince il primo memorial Alessandro Sacco - Sarebbe piaciuta questa giornata di calcio ad Alessandro Sacco, il giornalista napoletano scomparso nel giugno scorso. ilmattino.it

