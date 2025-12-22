Cecilia Rodriguez non potrebbe essere più felice: lo scorso 15 dicembre la sua bambina ha compiuto due mesi. Clara Isabel, affettuosamente chiamata “Clarita”, ha riempito di gioia la vita dell’influencer e di suo marito Ignazio Moser. Dopo cinque anni di tentativi e un percorso lungo e doloroso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la felicità per i due mesi della piccola Clara

