Hsbc ha scelto Ida Liu come amministratore delegato della propria banca privata. La nomina avrà effetto dal 5 gennaio. La nuova ceo succederà a Gabriel Castello, nominato responsabile ad interim nel dicembre 2024. L’ad di Hsbc International Wealth and Premier Banking Barry O’Byrne dopo la nomina ha spiegato che la scelta «riflette la nostra ambizione di rafforzare ulteriormente la banca privata come partner di riferimento per gli imprenditori e le famiglie più sofisticati del mondo». Liu è stata recentemente responsabile di Citi Private Bank e vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ida Liu nuovo ceo della banca privata di Hsbc

Leggi anche: Hsbc, Steve Hughes nuovo Ceo per Australia e Nuova Zelanda

Leggi anche: Nuovo stop della Bce sulle riserve di oro della Banca d’Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Liu Jo, Marco Marchi lascia il timone a Maurizio Croceri - Il fondatore del brand controllato da Exelite cede l’incarico di Ceo al suo storico collaboratore. lettera43.it

SassiLive. Puppa Antez · Rapina in Banca. @puppa_antez presenta nuovo singolo Rapina in banca. Scopri di più su @sassilive #sassilive #ilsitopiùlive #puppaantez #reggae #banca - facebook.com facebook