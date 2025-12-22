Icona di The Wire con Ziggy Sobotka e Eddie in It | Capitolo due si è tolto la vita a 46 anni

James Ransone, noto per il suo ruolo in The Wire, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles il 19 dicembre. La causa della morte, confermata dal medico legale, è stata un'impiccagione, considerata un suicidio. La notizia ha colto di sorpresa fan e colleghi, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

J ames Ransone è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles venerdì 19 dicembre. Il medico legale della contea ha confermato che la causa della morte è stata suicidio per impiccagione. James Ransone, che aveva 46 anni, è noto soprattutto per il ruolo di Ziggy Sobotka nella serie cult The Wire e per l’interpretazione dell’adulto Eddie Kaspbrak in It: Capitolo due. Solo pochi giorni fa, secondo quanto riportato dal Daily Mail, la moglie, Jamie McPhee, aveva lanciato una raccolta fondi per sostenere iniziative a favore della salute mentale. L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Lutto per Andrea Delogu: è morto il fratello Evan, aveva 18 anni › Björn Andrésen: morto a 70 anni il bellissimo ragazzo di “Morte a Venezia”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Icona di The Wire con Ziggy Sobotka e Eddie in It: Capitolo due, si è tolto la vita a 46 anni Leggi anche: È morto James Ransone, l’attore di The Wire e It- Capitolo 2 aveva 46 anni: “Si è tolto la vita” Leggi anche: Addio a James Ransone, chi era l'attore di Ziggy Sobotka in “The Wire” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. James Ransone, Morto Suicida: Hollywood in Lacrime Per Ziggy, l’icona Tormentata di 'The Wire'; Tv, è morto l'attore James Ransone: interprete di Ziggy Sobotka in The Wire. Addio a James Ransone, chi era l'attore di Ziggy Sobotka in “The Wire” - L'attore era noto per il ruolo di Ziggy Sobotka nella serie cult The Wire. msn.com

È morto l’attore James Ransone, noto per aver interpretato Ziggy Sobotka nella serie “The Wire” - È morto James Ransone, attore statunitense noto soprattutto per aver recitato nella seconda stagione della serie tv The Wire, dove aveva interpretato il personaggio di Ziggy Sobotka. ilpost.it

Addio a James Ransone, lo Ziggy di The Wire: l'attore si è tolto la vita a 46 anni - James Ransone, star di The Wire, si è tolto la vita a 46 anni. msn.com

