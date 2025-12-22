Icona di The Wire con Ziggy Sobotka e Eddie in It | Capitolo due si è tolto la vita a 46 anni

James Ransone, noto per il suo ruolo in The Wire, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles il 19 dicembre. La causa della morte, confermata dal medico legale, è stata un'impiccagione, considerata un suicidio. La notizia ha colto di sorpresa fan e colleghi, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

J ames Ransone è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles venerdì 19 dicembre. Il medico legale della contea ha confermato che la causa della morte è stata suicidio per impiccagione. James Ransone, che aveva 46 anni, è noto soprattutto per il ruolo di Ziggy Sobotka nella serie cult The Wire e per l’interpretazione dell’adulto Eddie Kaspbrak in It: Capitolo due. Solo pochi giorni fa, secondo quanto riportato dal Daily Mail, la moglie, Jamie McPhee, aveva lanciato una raccolta fondi per sostenere iniziative a favore della salute mentale. L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Lutto per Andrea Delogu: è morto il fratello Evan, aveva 18 anni › Björn Andrésen: morto a 70 anni il bellissimo ragazzo di “Morte a Venezia”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

