i valori liberali offesi dai centri sociali

Indro Montanelli e il gruppo di fondatori di questo giornale si ritrovavano proprio sulla base dei valori fondanti dello Stato Liberale: tutela della libertà, della proprietà, della sicurezza e giustizia giusta. Ebbene, fenomeni come quello degli assalti alla città di Torino promossi dal centro sociale Askatasuna e fenomeni analoghi da parte di qualcuno degli altri tra 126 centri sociali attivi in Italia, configurano invece ferite fondamentali a questi valori. Cosi come Askatasuna, vari si presentano infatti più come centri asociali o antisociali che come centri sociali. Larga parte di questi troppi centri, cosiddetti, sociali sono infatti collocati in immobili su cui non possono vantare veri diritti, spesso illegalmente occupati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

