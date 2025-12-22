Cresce l’attesa per le aperture della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi nel primo giorno della settimana di Natale. Venerdì 19 dicembre Milano ha concluso la sua giornata positivamente, con un incremento dello 0,66%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I valori di Borsa italiana e spread oggi 22 dicembre 2025

Leggi anche: I valori di Borsa italiana e spread oggi 22 ottobre 2025

Leggi anche: I valori di Borsa italiana e spread oggi 1 dicembre 2025

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Borse europee caute. Focus su dati USA; L'azionario europeo chiude in verde, in salita i rendimenti dei titoli di Stato; Mercati europei positivi, rendimenti dei titoli di Stato in rialzo; Mercati europei positivi con focus sulle banche centrali, a Milano strappa Juventus.

I valori di Borsa italiana e spread oggi 19 dicembre 2025 - I valori della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. msn.com