I Sex Pistols suoneranno all’Oversound Music Festival di Bari

I Sex Pistols hanno annunciato un’unica data italiana, prevista per il prossimo anno. Glen Matlock, Paul Cook, Steve Jones e Frank Carter alla voce si esibiranno giovedì 25 giugno 2026 all’ Oversound Music Festival di Bari, all’A rena del Levante. Naturalmente, la formazione non prevede John Lydon, da tempo impegnato in altri progetti. I Sex Pistols e John Lydon saranno in concerto in Italia. Anche lui, tuttavia, suonerà nel nostro Paese, ma insieme ai suoi Public Image Ltd; il loro This Is Not The Last Tour farà tappa all’ Alcatraz di Milano il 26 maggio. Di recente Lydon ha dichiarato: «Dopo la perdita di Nora e di Rambo, non riuscivo a vedere una via d’uscita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

