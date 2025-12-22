Controlli più serrati, multe in aumento, ma anche meno infrazioni gravi. E un'emergenza, quella della sosta selvaggia, che assume forme e sfumature sempre diverse e non accenna a diminuire. Nei primi undici mesi del 2025 la polizia locale di Roma Capitale ha intensificato le verifiche sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - I romani rallentano, ma parcheggiano sempre peggio: cosa raccontano le multe dei vigili di Roma

Leggi anche: Revisioni e assicurazioni. Scattano le multe dei vigili

Leggi anche: Multe stradali, Milano incassa più di Roma. I milanesi pagano il triplo rispetto ai cittadini romani

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A pochi minuti da Roma, ma sembra un altro mondo. Qui il rumore si spegne, l’aria cambia, i pensieri rallentano Tra giardini silenziosi, alberi imponenti e angoli che profumano di storia, Villa Icidia è un’oasi che ti fa dimenticare la città anche se è proprio lì, d - facebook.com facebook

L’occasione per volare nell’altro campionato #Napoli e #Milan rallentano, ma la #Roma può staccare le sue rivali. Il #Como dei fratelli indonesiani Hartono rappresentano un altro modello in espansione @DanieleLoMonaco #ASRoma #RomaComo x.com