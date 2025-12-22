I pronostici di lunedì 22 dicembre | Supercoppa Italiana Liga Premier League Coppa d’Africa

I pronostici di lunedì 22 dicembre riguardano diverse competizioni: la finale di Supercoppa Italiana, le partite di Liga, Premier League e Coppa d’Africa. Si tratta di appuntamenti di rilievo che coinvolgono squadre con recenti confronti e aspettative di equilibrio. Analizzare le formazioni e le condizioni attuali può aiutare a comprendere le possibili evoluzioni degli incontri. Di seguito, una panoramica delle previsioni per questa giornata.

I pronostici di lunedì 22 dicembre, c’è la finale di Supercoppa Italiana, in campo anche Liga, Premier League e Coppa d’Africa L’ultimo atto della Supercoppa Italiana vede di fronte due squadre che si sono affrontate poco tempo fa in campionato, al Dall’Ara, in un match nel quale la squadra di Italiano ha fatto partire una mezza crisi azzurra, risolta poi in poco tempo. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Riuscirà il Napoli di Conte a prendersi una rivincita? La questione è molto semplice: sarà, almeno questa è la sensazione, molto più complicato di quanto visto contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Napoli-Bologna lunedì 22 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici; Athletic Bilbao-Espanyol lunedì 22 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude a San Mamès; Benfica-Famalicão lunedì 22 dicembre 2025 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Un’altra vittoria per la squadra di Mourinho?; Athletic Bilbao-Espanyol lunedì 22 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Riscatto casalingo per i Leones?.

