Bologna, 22 dicembre 2025 – E-mail da fornitori che inviano la fattura per una prestazione, richieste di pagamento urgenti camuffate da banche o servizi della pubblica amministrazione; consulenti finanziari social che propongono ritorni astronomici sugli investimenti in poche settimane; e-mail con misteriosi link o fotografie in allegato: sono tutti esempi di truffe online, fenomeno che negli ultimi anni è dilagato. Aumento del 60% di frodi e reati informatici in Emilia Romagna. n Emilia-Romagna le denunce relative a frodi e reati informatici sono aumentate del 60% dal 2018 al 2024, passando da 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I pericoli del web tra raggiri e frodi: “Così mi hanno rubato l’identità”

Leggi anche: "Mi hanno rubato 5mila euro e l'identità": così in Brianza si rubano dati e soldi con pochi click

Leggi anche: Luis Sal e le sue foto spuntate sui gruppi Facebook di donne single: «Non sono io, mi hanno rubato l’identità. Sono già fidanzato»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Shopping natalizio online: le difese dalle truffe più comuni; Una campagna contro le truffe agli anziani in Piemonte.

I pericoli del web tra raggiri e frodi: “Così mi hanno rubato l’identità” - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stilato una lista di consigli pratici per evitare le truffe online. msn.com