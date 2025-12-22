Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ti aspetta. Iscriviti a Rumore e manda la tua domanda, l’appuntamento con la nostra newsletter è ogni lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Gaza, media: quattro morti in attacchi israeliani a sud della Striscia

Leggi anche: Striscia di Gaza, la denuncia dell'Unicef: «Dopo più di 700 giorni, 64mila bambini sono stati uccisi, feriti o mutilati in tutta la Striscia di Gaza. La pace oltre che urgente serve che sia duratura»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I media occidentali si sono dimenticati della Striscia di Gaza - Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ... fanpage.it