I media occidentali si sono dimenticati della Striscia di Gaza
Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ti aspetta. Iscriviti a Rumore e manda la tua domanda, l’appuntamento con la nostra newsletter è ogni lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gaza, media: quattro morti in attacchi israeliani a sud della Striscia
Leggi anche: Striscia di Gaza, la denuncia dell'Unicef: «Dopo più di 700 giorni, 64mila bambini sono stati uccisi, feriti o mutilati in tutta la Striscia di Gaza. La pace oltre che urgente serve che sia duratura»
I media occidentali si sono dimenticati della Striscia di Gaza - Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ... fanpage.it
++L’ @Ariachetira arriva sulla Tv russa. Nella didascalia si legge: “Putin viene fatto passare dai media occidentali come intenzionato ad aggredire l’Europa”++ Confermo: Putin è un criminale. Felice di essere stato citato, in negativo, dalla TV del Regime. Nelle x.com
Che sia chiaro. Il genocidio non è finito. Non è mai finito. Ha solo cambiato volto, obiettivi. In poco più di un mese di quella che i media occidentali unificati chiamano “tregua”, l’esercito israeliano ha ammazzato oltre 300 palestinesi, tra cui una quantità spropos - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.