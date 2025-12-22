I like di Bastoni ai post che parlano del suo trasferimento al Barcellona stanno diventando virali
Alessandro Bastoni ha messo più di un like al Barcellona dando così adito a voci di mercato. Il club blaugrana ha bisogno di difensori, ma l'Inter non lo ha mai messo sul mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bastoni sets his sights on Europe’s biggest prize: “I’ve been close to the Champions League twice — now I want to lift it.” - facebook.com facebook
