Mentre la famiglia Trevallion rischia di trascorrere il Natale divisa perché aveva il «difetto» di vivere in un casolare isolato con i servizi igienici all’esterno, a una ragazzina è consentita la transizione di genere. Per le toghe il percorso è «consapevole». Anni fa Vanity Fair, settimanale radical chic che si occupa di moda e celebrity, dedicò la copertina agli adolescenti italiani in attesa di cambiare sesso. La redazione fotografò ragazzini e ragazzine vestendoli con capi firmati: pantaloni di Dolce&Gabbana, abito e maglia Germanier, gioielli Glenda López e Pintrill. Secondo la rivista, quei giovani trattati con la triptorelina, il farmaco che blocca la pubertà, impedendo la produzione di ormoni sessuali, erano eroi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I giudici: no ai figli nel bosco, sì al cambio di sesso a 13 anni

Famiglia del bosco, i giudici dicono no al ricorso dei genitori. I tre figli restano nella casa famiglia. Sasso (Lega): Pugno duro con loro, nessun intervento sui campi rom; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini non tornano a casa, restano in comunità. La madre può stare con loro; Famiglia nel bosco, la Corte si riserva di decidere. La curatrice: “Lavoriamo per la ricongiunzione”; “Gravi rischi per la salute dei bambini. Genitori superino il muro di diffidenza”, le motivazioni….

Famiglia nel bosco. «Salute, scuola e capacità economica»: ecco i dubbi dei giudici - Una sorta di "cauzione" per danni che i minori avrebbero potuto subire da accertamenti medici. ilmessaggero.it