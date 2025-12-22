I giovani rossoneri si scambiano biglietti di Natale a tema Milan | ecco l’iniziativa del settore giovanile
Il Milan celebra il Natale con un'iniziativa speciale: i giovani rossoneri si sono scambiati biglietti di auguri personalizzati. I dettagli dell'iniziativa che rientra nell'ambito del Progetto Milan Gentile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Settore Giovanile Milan, giornata speciale per i giovani rossoneri: la festa di Natale
Leggi anche: Milan, i rossoneri non ci stanno: la proposta dei rossoneri per abbassare il prezzo dei biglietti del settore ospiti
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
Prima del Natale... ancora un week end con i giovani rossoneri - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.