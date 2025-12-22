I Fitness Forever tornano a Napoli per un concerto evento

22 dic 2025

Un ritorno molto atteso e una doppia festa. I Fitness Forever dal vivo venerdì 26 dicembre al Duel Club. Un ritorno molto atteso e una doppia festa. I Fitness Forever, la superband napoletana definita “il gruppo POP più elegante al mondo”, si esibirà dal vivo venerdì 26 dicembre nella loro città per la prima volta . 🔗 Leggi su 2anews.it

fitness forever tornano napoliI Fitness Forever tornano a Napoli: concerto - evento al Duel Club - La serata al Duel Club – Sala 1 di Agnano (Na) sarà anche un festeggiamento speciale per il compleanno del produttore e mente del progetto, Carlos Valderrama (al secolo Gaetano Scognamiglio). napolitoday.it

