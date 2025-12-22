I Fitness Forever tornano a Napoli | concerto - evento al Duel Club
Un ritorno molto atteso e una doppia festa. I Fitness Forever, la superband napoletana definita “il gruppo POP più elegante al mondo”, si esibirà dal vivo venerdì 26 dicembre nella loro città per la prima volta dal lancio dell’acclamato album “Amore e Salute”. La serata al Duel Club – Sala 1 di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Anfisa Letyago torna al Duel Club di Napoli con lo showcase di NSDA
Leggi anche: Anfisa Letyago torna al Duel Club di Napoli: domenica 30 novembre showcase di NSDA
I Fitness Forever tornano a Napoli: concerto - evento al Duel Club - La serata al Duel Club – Sala 1 di Agnano (Na) sarà anche un festeggiamento speciale per il compleanno del produttore e mente del progetto, Carlos Valderrama (al secolo Gaetano Scognamiglio). napolitoday.it
Ego Wellness Resort. . Allenare il corpo, elevare la mente... Un’esperienza fitness esclusiva, dove energia e armonia si incontrano. Ego Wellness Resort è il luogo dove torni a sentirti davvero bene. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.