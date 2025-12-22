I carabinieri portano il Natale al Gemelli | doni e sorrisi per i piccoli pazienti

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, di buon’ora, i tenenti e sottotenenti della scuola ufficiali carabinieri di Roma hanno fatto visita ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso il policlinico universitario Agostino Gemelli. L’iniziativa, dal titolo “Natale insieme”, ha coinvolto i reparti di oncologia pediatrica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

