Oggi, di buon’ora, i tenenti e sottotenenti della scuola ufficiali carabinieri di Roma hanno fatto visita ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso il policlinico universitario Agostino Gemelli. L’iniziativa, dal titolo “Natale insieme”, ha coinvolto i reparti di oncologia pediatrica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - I carabinieri portano il Natale al Gemelli: doni e sorrisi per i piccoli pazienti

Leggi anche: I pompieri di Merate portano doni e sorrisi ai piccoli pazienti della Pediatria

Leggi anche: Doni e sorrisi per i piccoli pazienti alla festa di Natale al Chianelli e a Oncoematologia pediatrica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un Natale speciale per i più piccoli | i carabinieri di Catania portano sostegno e regali ai reparti pediatrici.

Natale in uniforme, tra corsie che si illuminano e sorrisi che scaldano il cuore Al Burlo Garofolo i Carabinieri portano doni, vicinanza e un messaggio semplice ma potente: nessun bambino è solo, nemmeno in ospedale ARTICOLO - - > https://www. - facebook.com facebook

I carabinieri celebrano i 100 del signor Andrea a #Tempio: in dono il Calendario Storico e un panettone natalizio x.com