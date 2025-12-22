I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono gli incontri di prossimità con studenti e anziani

Incontri di prossimità dell’Arma dei Carabinieri in Irpinia: dialogo con studenti, anziani e cittadini per diffondere la cultura della legalità e prevenire i reati.. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale d i Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, rientrano nell’ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

