I brutti ricordi possono essere cancellati con un clic? Individuato l’ interruttore molecolare in grado di modulare l’intensità della memoria

E se i brutti ricordi potessero essere “spenti” con un clic? Non è fantascienza, ma il suggerimento – per ora confinato al laboratorio – di una ricerca pubblicata dal Politecnico Federale di Losanna. Lo studio, condotto su modelli animali, ha individuato una sorta di “interruttore” molecolare in grado di modulare l’intensità dei ricordi negativi agendo sui meccanismi biologici che regolano la plasticità sinaptica, cioè la capacità delle connessioni tra neuroni di rafforzarsi o indebolirsi nel tempo. I ricercatori hanno osservato che intervenendo su uno specifico gene coinvolto nella stabilizzazione delle tracce mnestiche è possibile attenuare la risposta emotiva associata a ricordi di paura, senza cancellarne completamente il contenuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

