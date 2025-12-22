I Botoli sfiorano il colpaccio a Civita Castellana | grande prestazione ma niente punti
I Botoli Club Arezzo concludono il 2025 con una sconfitta in trasferta a Civita Castellana, terminata 3-1 nell’ultima gara della stagione di Serie B. La squadra ha mostrato una prestazione di livello, pur non riuscendo a conquistare punti. La partita lascia segnali positivi e un senso di soddisfazione per gli aspetti di crescita emersi nel corso dell’anno.
Si chiude con rammarico ma anche con segnali molto incoraggianti il 2025 dei Botoli Club Arezzo, sconfitti in trasferta a Civita Castellana per 3-1 nell’ultima gara dell’anno del campionato di Serie B. I nero amaranto giocano una partita di alto livello, restando sempre agganciati al match e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
