I bambini diventano street artist Si colorano le scuole di Roma nord

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via il grigio da muri perimetrali e cancelli. Le scuole di Roma nord si colorano grazie al progetto “I bambini ci vedono bello” che in diversi quartieri del territorio sta contribuendo alla riqualificazione degli esterni di asili nido e scuole materne.Il murale al nido BellagioIl primo è stato il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

