I 6 portabandiera | rappresenteremo tutti

14.50 Alla cerimonia di consegna del Tricolore al Colle sei i portabandiera."Con la Bandiera cercherò di rappresentare tutti, atleti, e tifosi a casa", le parole della Brignone.Pellegrino:"Realizzo mio sogno, dedicato a nonno Gino ovunque lui sia". "Onoreremo questa Bandiera", dice il campione Amos Mosaner. Mentre Arianna Fontana assicura: "La Bandiera è una promessa all'Italia". Due alfieri del movimento paraolimpico. La sciatrice Chiara Mazzel:"Un riconoscimento dei sacrifici di tutti". Per De Silvestro "è un'emozione unica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Milano Cortina 2026, tutti i portabandiera: Fontana fa il bis

Leggi anche: Collari d'oro, dal volley a Furlani: tutti i premiati. E il 22 dicembre i portabandiera dei Giochi da Mattarella