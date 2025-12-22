Tarquinia ha premiato gli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in città: sono venticinque. La cerimonia si è svolta il 20 dicembre nella sala consiliare del palazzo comunale alla presenza del sindaco Francesco Sposetti, di assessori, dirigenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - I 25 migliori studenti di Tarquinia

