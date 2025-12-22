I 25 migliori studenti di Tarquinia
Tarquinia ha premiato gli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in città: sono venticinque. La cerimonia si è svolta il 20 dicembre nella sala consiliare del palazzo comunale alla presenza del sindaco Francesco Sposetti, di assessori, dirigenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Il sindaco incontra Alice Bordet: l'Alfiere ravennate tra i 25 migliori studenti d'Italia
Migliori studenti d’Italia, chi sono i 25 Alfieri del lavoro 2025: tutti i nomi. Mattarella: «Punte di eccellenza per la società di domani» - Appena pochi mesi fa hanno superato l’esame della maturità con medie dai 9,83 a 10, e 22 100 con lode. corriere.it
Donald Trump ha annunciato una serie di eventi spettacolari per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, previsto nel 2026. Tra le iniziative principali ci sono i Patriot Games, una competizione sportiva nazionale con i migliori studenti-atleti delle - facebook.com facebook
