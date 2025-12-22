Se siete alla ricerca di un posto accogliente dove bere un buon cocktail il 24 dicembre a Como, vi proponiamo la nostra guida all'aperitivo in città. Abbiamo scelto alcuni luoghi iconici dove bere un ottimo drink. Naturalmente non è una classifica né una guida esaustiva, ma una semplice mappa di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - I 10 migliori cocktail bar di Como per il brindisi del 24 dicembre con gli amici

Leggi anche: Il bar migliore del mondo è di Lorenzo Antinori: “È un luogo con un’anima, i cocktail hanno accento italiano”

Leggi anche: Salmon Guru Milano: il primo anno del cocktail bar che nuota controcorrente

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I 10 migliori cocktail bar di Como per il brindisi del 24 dicembre con gli amici; Brindisi diversi dagli altri? Da Firenze a Milano, passando per Torino, ecco 10 locali sorprendenti; Migliori bar del mondo 2025: la top 10 e l’unico italiano; Minimarket a Palermo è tra i 10 migliori locali dell'anno secondo Barawards | |.

Bar, la top 10 dei migliori al mondo: uno è in Italia - Scopri i migliori bar del mondo 2025 secondo Top 500 Bars: dalla vetta di Edimburgo al Moebius di Milano, unico italiano nella top 10 ... msn.com

Cocktail bar, ecco la Guida dei migliori locali d’Italia - «La nostra è ormai diventata una festa privata attesa da tutti per il piacere dello stare insieme. corriere.it

I migliori cocktail bar al mondo: 6 sono italiani secondo la «Pinnacle Guide» - Dopo decenni in cui la mixology è rimasta ai margini delle grandi guide gastronomiche, oggi alza il volume (e l’asticella) grazie a un nuovo strumento ... corriere.it

Un’esperienza di gusto e meraviglia. Nel cuore di Milano, in Via Felice Casati 44, lasciati conquistare dalla nostra drink list esclusiva: una selezione curata di cocktail originali, ispirati alle migliori tecniche di mixology internazionale. I nostri barman ti guidera - facebook.com facebook

Volete stupire i vostri ospiti con ottimi cocktail analcolici per le feste senza far rimpiangere quelli alcolici a nessuno Ecco qualche idea per tutti x.com