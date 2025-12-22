Hrabovske 50 anziane rapite | Che fine hanno fatto l' orrore più grande

Nel dicembre scorso, tra il 19 e il 20, nel villaggio di Hrabovske, alcune anziane ucraine sono state rapite nel corso di un’operazione avvenuta nel silenzio della notte, mentre le truppe russe erano già presenti nella zona. La vicenda ha suscitato preoccupazione e richieste di chiarimenti riguardo alla loro sorte. È importante fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza di queste persone.

Qualcuno salvi le anziane ucraine. Il rapimento, infatti, si è consumato nel silenzio della notte, tra il 19 e il 20 dicembre, mentre le truppe russe erano già da ore nel villaggio ucraino di Hrabovske. I soldati della 36esima brigata inviata da Mosca hanno attraversato il confine della regione di Sumy, bussato casa per casa e portato via più di 50 civili, quasi tutte donne di età avanzata. Destinazione: Federazione Russa. Di loro, da quel momento, non si sa più nulla. Nei villaggi vicini, oggi quasi del tutto svuotati, sussurrano: " Forse sono nei campi di filtraggio nemici ". Hrabovske è un piccolo borgo agricolo, povero e isolato, con una colpa precisa: si trova esattamente sul confine con la regione russa di Belgorod ed è a dieci chilometri dalla strategica autostrada R45 Sumy-Kharkiv, utilizzata dalle forze ucraine per posizionare mezzi e artiglieria.

