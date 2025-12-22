Hotel all’interno degli asciugamani trovati microchip | lo sconcertante perchè

Hotel, all’interno degli asciugamani trovati microchip: lo sconcertante perché questa scoperta solleva diverse questioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati degli ospiti. Mentre la tecnologia avanza, anche i dettagli più semplici come un asciugamano possono nascondere elementi di cui prima ignoravamo l’esistenza. È importante quindi riflettere sulle implicazioni di tali pratiche e sulla trasparenza delle aziende nel loro utilizzo.

Asciugamani, pensiamo di sapere tutto e invece arriva una notizia che sconvolgerà le nostre certezze: all’interno si trovano dei microchip. Ci siamo, le feste sono vicinissime e in molti passeranno questo periodo lontano da casa. Molte le mete amate per il Natale e il Capodanno, e in tanti saranno organizzando gli ultimi preparativi prima della partenza. C’è una notizia però, che sta facendo il giro del web e che sarà molto interessante per chi non vede l’ora di arrivare in hotel e rilassarsi. Microchip negli asciugamani, il perchè è sconvolgente – cityrumors.it Tutto nasce da un sondaggio che riporta risultati alquanto sconcertanti, riguardanti clienti, strutture alberghiere e furti sempre più frequenti e creativi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

